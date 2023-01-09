Украина и Россия провели первый обмен пленными в 2023

Киев и Москва провели первый в 2023 году обмен военнопленными. Он прошел по формуле 50 на 50. Всего с начала полномасштабного вооруженного нападения России на Украину стороны провели 36 обменов. Турция прилагает большие посреднические усилия по обмену пленными между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это «важным шагом для прекращения войны». #trtнарусском #украина #россия #киев #москва #обмен #военнопленные #трт #новости