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Украина и Россия провели первый обмен пленными в 2023
Киев и Москва провели первый в 2023 году обмен военнопленными. Он прошел по формуле 50 на 50. Всего с начала полномасштабного вооруженного нападения России на Украину стороны провели 36 обменов. Турция прилагает большие посреднические усилия по обмену пленными между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это «важным шагом для прекращения войны». #trtнарусском #украина #россия #киев #москва #обмен #военнопленные #трт #новости
Украина и Россия провели первый обмен пленными в 2023 / Others
9 января 2023 г.
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