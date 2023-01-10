Гранд-базар с высоты птичьего полета

Редкие кадры исторического Гранд-базара в Стамбуле. Старейший в мире крытый рынок запечатлели с дрона. Сегодня он переживает второе рождение после пандемии. В 2022 году число его посетителей увеличились сразу на 14,2 млн и достигло почти 40 млн человек. Гранд-базар был построен османским правителем Фатихом Султаном Мехметом II в 1460 году. Сегодня это одна из главных достопримечательностей Стамбула. Сооружение напоминает гигантский лабиринт, внутри которого находится 61 улица и более 3 тыс. магазинов. #Стамбул #грандбазар #снялисдрона