5 декабря одновременно начали действовать эмбарго на поставки российской нефти морским путем, а также «потолок» цен на уровне $60. В декабре, по данным Минфина, баррель Urals стоил в среднем лишь $50,47, что стало минимумом с декабря 2020 года. В январе, по данным независимого ценового агентства Argus, российская нефть бренда Urals продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка — $37,8 за баррель. При этом эталонная нефть марки Brent в эти же дни торгуется на уровне $78,57. TRT на русском поговорил с российскими экспертами, чтобы понять: как в российской экспертной среде оценивают состояние и перспективы российской нефтегазовой промышленности.

Нефть ушла в минус

1 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что по итогам 2022 года страны ЕС сократили поставки российской нефти на 90%. Официально полностью отказались от нефти, доставляемой морем, Польша, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Финляндия, Румыния и Литва.

«Нефть всегда найдет своего покупателя», — заявил 6 декабря вице-премьер России Александр Новак. Как показывает статистика, введенные США и ЕС санкции привели к увеличению закупок энергоресурса Индией и Китаем. Сегодня на эти страны приходится порядка 70% всего экспорта нефти по морю.

Однако за переход на альтернативные рынки пришлось немало заплатить. В середине декабря дисконт на марку Urals составил около $30 за баррель. Это значительно ниже предела, установленного странами G7 и Австралией.

«Хотя большую часть сырья стране удается перенаправлять на рынки Азии, платой за смену логистики становится размер дисконта, —приводит свои оценки TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — И вероятнее всего, что он останется высоким — на уровне $20-30 за баррель. Что при прогнозных ценах на нефть марки Brent на уровне $85 по году дает среднюю стоимость Urals на уровне $55-60. Конечно, такая стоимость при текущем курсе рубля снизит прибыль нефтяных компаний и доходы бюджета».

Как отметил TRT на русском начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, в меньшей степени снижение цены затрагивает «Роснефть», так как компания продает значительную часть нефти по ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) по ценам выше, чем компании, которые продают через порты на западе страны.

Так, «Роснефть» полностью компенсировала снижение отгрузок в адрес европейских покупателей, заявил 7 декабря главный исполнительный директор компании Игорь Сечин: «За 9 месяцев 2022 года компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть».

Однако помимо нефти, львиную долю в бюджет РФ приносит газ, поставки которого сократились. Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2022-м компания экспортировала 100,9 миллиарда кубометров топлива в страны, находящиеся за пределами постсоветского пространства. Это на 46% меньше, чем в 2021 году. «Как известно, перспективы роста потребления газа в мире связаны главным образом с Азией. В первую очередь — с Китаем. Мы усиливаем позиции на этом направлении», — заключил Миллер.

Российское правительство засекретило статистику о добыче и экспорте газа и нефти на фоне прекращения поставок в Европу. При этом, согласно сценариям Минфина, при цене $50 за баррель и объеме добычи 10 млн баррелей в сутки нефтегазовые доходы составят 6,8 трлн рублей, или на 2,1 трлн руб. меньше ожидаемых.

Все решит курс рубля

Если средняя цена Brent в 2023 году составит $70-75 за баррель, то при сохранении дисконта средняя цена на российскую нефть марки Urals будет колебаться в диапазоне $40-50, отмечаетв комментарии TRT на русском ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

По его словам, особенно острым может быть первый и часть второго квартала 2023 года, когда цены на нефть могут достигать минимальных по 2023 году уровней.

«Что в таком случае будет с российской нефтянкой примерно понятно, доходы компаний в этом случае могут сократиться на 20-30% к 2022 году, по крайней мере, если считать их при стабильном курсе рубля на текущем уровне в 68-72 за доллар США. Если же курс рубля в 2023 году ослабнет на сопоставимую величину, то есть до 90-95 за доллар США, то в рублевом выражении доходы российских нефтяных компаний практически не изменятся к 2022 году», — прогнозирует эксперт.

На фоне снижения цен на нефть падают и акции российских нефтегазовых компаний. По словам Деева, их стоимость может вырасти в случае положительных финансовых отчетов с демонстрацией прибыли, несмотря на санкции и ограничения. Но для этого организации должны вернуться к публикации отчетности. Сделают они это или нет, пока сказать трудно.

Вызовом для сектора выглядит начало 2023 года, когда для российских нефтяных компаний сойдется не только рецессионное падение цен на нефть и сжатие спроса, но и начало действия механизма «потолка цен» на нефть и нефтепродукты, продолжает Федоров: «Котировки таких компаний как Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть могут просесть с текущих уровней еще на 30-35%, что фактически будет означать обновление минимумов начала 2022 года».

Чтобы сохранить рентабельность, компании, скорее всего, предпримут комплекс мер: от оптимизации затрат, включая снижение премиальных выплат сотрудникам и сокращение штата. «Но, скорее всего, речь пойдет о том, чтобы снижать инвестиционные затраты — в разработку новых месторождений, в новые проекты. Тем более что стратегическое развитие после ухода западных нефтесервисных компаний из России стало проблематичным», — говорит Деев.

Российский нефтегазовый сектор может поддержать ослабление курса рубля, отмечают эксперты. «Им придется по старинке жертвовать рублем, и как раз в лоббировании этой антикризисной для «нефтянки» идеи и будут заключаться возможные действия российских нефтяных компаний», — отмечает Федоров. Идея заключается в том, что курс рубля будет ослаблен, и постепенно доллар достигнет уровня 80 рублей или больше. Это приведет к стабилизации доходов государства и отрасли, поскольку рублевая стоимость нефти увеличится.

Как отмечают все опрошенные TRT на русском экономические аналитики, многое будет зависеть от того, насколько эффективно российские нефтяники будут перенаправлять экспорт в Азию и дальше. К тому же с 5 февраля начнет действовать запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов, а также потолок цен на них, который пока не определен. Это окажет серьезное воздействие на нефтяную отрасль: перенаправить поставки нефтепродуктов значительно сложнее, чем сырой нефти, заключают эксперты.