Турция в январе начнет измерять уровень вредных выбросов судов, которые следуют через Стамбульский пролив, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Проект разработал Институт морских наук Стамбульского университета в сотрудничестве с Национальным исследовательским фондом Южной Кореи (NRF). Реализацию идеи поддержал Совет Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).

Измерять уровень выбросов на первом этапе будут при помощи специальных датчиков, которые установят в Стамбульском проливе. Они будут оценивать состояние воды после прохода каждого судна, уточнил директор Института морских наук Джем Газиоглу. Сначала датчики поставят в трех точках пролива, но впоследствии их число могут увеличить, подчеркнул эксперт.

По его оценке, ежегодно через водную артерию проходит в среднем около 40 тыс. судов. Власти Турции давно отказались от системы логистики, при которой не учитываются последствия такого движения для экологии, уточняет «‎Анадолу»‎. Турции необходимо добиться «контроля» над проливами в экологическом плане — это возможно посредством научных данных, отметил директор института.

Газиоглу добавил: эта система уже успешно применяется в Южной Корее, в Стамбульском институте ее адаптировали под нужды Турции.

«‎Разработанная ими [Южной Кореей] система применялась к судам на естественных водных путях, где нет урбанизации. Мы говорим о городе, в котором проживают почти 15 млн человек, поэтому необходимо отличить выбросы от движения автотранспорта и прохода кораблей через пролив. Мы проделали некоторую теоретическую работу, будем применять ее на практике‎»‎, — цитирует ученого «‎Анадолу»‎.

Как ранее писал TRT на русском, Турция намерена увеличить мощность возобновляемых источников энергии с 2022 по 2027 на 64% — до 90 гигаватт. Это сделает страну четвертым по величине рынком возобновляемой энергии в Европе и десятым в мире.