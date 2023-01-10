Минюст и прокуратура США изучают пакет секретных документов, обнаруженных в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с президентом Джо Байденом. Документы относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, генпрокурор США Меррик Гарланд обратился к прокуратуре в Чикаго с просьбой расследовать этот вопрос.

Адвокаты Байдена, слова которых приводит CNN, утверждают, что обнаружили правительственные материалы в ноябре, когда закрывали офис в вашингтонском Центре дипломатии и глобального взаимодействия им. Пенна Байдена. Нынешний президент США использовал его в рамках своих отношений с Пенсильванским университетом, где он был почетным профессором с 2017 по 2019 годы.

Другой источник сообщил CNN, что в офисе Байдена было обнаружено около десяти секретных документов. Неясно, к чему относятся документы и почему они были доставлены в личный кабинет политика. Федеральные должностные лица обязаны по закону отказаться от официальных документов и секретных записей, когда их государственная служба заканчивается, уточняет телеканал.

«Белый дом сотрудничает с Национальным архивом и Минюстом по вопросу обнаружения того, что, по всей видимости, является документами администрации Обамы-Байдена, включая небольшое количество документов с секретными пометками», — заявил спецсоветник президента Байдена Ричард Заубер.

По его словам, документы были обнаружены, когда личные поверенные президента упаковывали файлы, хранившиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисных помещений.

«‎Президент периодически использовал это пространство с середины 2017 года до начала кампании 2020 года. В день обнаружения файлов, 2 ноября 2022 года, прокуратура Белого дома уведомила Национальный архив. Архив получил материалы на следующее утро», — уточнил Заубер.

При этом он подчеркнул: «документы не были предметом какого-либо предыдущего запроса или расследования», и с момента их передачи адвокаты Байдена также сотрудничали, «чтобы гарантировать, что любые записи администрации Обамы и Байдена должным образом находятся в архивах».

Телеканал CBS News со ссылкой на свои источники сообщил, что ни один из обнаруженных секретных документов не содержит ядерных секретов.

Рейд ФБР на дом Трампа во Флориде

В августе ФБР провела обыск в резиденции экс-президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго и обнаружила несколько тысяч правительственных документов, в том числе более 100 с пометкой «секретно» и несколько с пометкой «совершенно секретно». Трамп не отвечал на неоднократные просьбы о сотрудничестве в поиске документов, изъятых из Белого дома после его поражения на выборах 2020 года, в результате ФБР провела обыск без его согласия.

Как отмечает TRT World, в документах Трампа была конфиденциальная разведывательная информация о Китае и Иране, а также ядерные секреты.

«Когда ФБР собирается провести обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме? Эти документы определенно не были рассекречены», — заявил Трамп 9 января.