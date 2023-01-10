В Бахчисарае брошенного медвежонка выкармливают козьим молоком

В Бахчисарайском зоопарке пополнение. Медведица родила двойню. Роды были первыми, поэтому Маша, увидев сразу двух детенышей, растерялась и оттолкнула одного малыша. Его в итоге забрали сотрудники зоопарка. Теперь медвежонка выкармливают люди. У него хороший аппетит, каждые два часа малютка лакомится козьим молоком. #бахчисарай #зоопарк #медвежонок #trtнарусском #трт #новости