ПОЛИТИКА
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В Бахчисарае брошенного медвежонка выкармливают козьим молоком
В Бахчисарайском зоопарке пополнение. Медведица родила двойню. Роды были первыми, поэтому Маша, увидев сразу двух детенышей, растерялась и оттолкнула одного малыша. Его в итоге забрали сотрудники зоопарка. Теперь медвежонка выкармливают люди. У него хороший аппетит, каждые два часа малютка лакомится козьим молоком. #бахчисарай #зоопарк #медвежонок #trtнарусском #трт #новости
Миша / Others
10 января 2023 г.
Истории
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