Поможет ли «генерал Мороз» украинским военным сдержать наступление под Бахмутом?

Украинские военные, которые держат оборону в Северске Донецкой области, в 40 км от Бахмута, говорят, что зимняя погода и снегопад помогают им вычислять позиции и тактику россиян. Бахмутское направление сейчас наиболее напряженное, тут идут самые ожесточенные бои между ВСУ и армией России. #украина #донецк #бахмут #война #зима #северск #россия #армия #всу