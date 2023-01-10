ПОЛИТИКА
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Поможет ли «генерал Мороз» украинским военным сдержать наступление под Бахмутом?
Украинские военные, которые держат оборону в Северске Донецкой области, в 40 км от Бахмута, говорят, что зимняя погода и снегопад помогают им вычислять позиции и тактику россиян. Бахмутское направление сейчас наиболее напряженное, тут идут самые ожесточенные бои между ВСУ и армией России. #украина #донецк #бахмут #война #зима #северск #россия #армия #всу
Поможет ли «генерал Мороз» украинским военным сдержать наступление под Бахмутом? / Others
10 января 2023 г.
Истории
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