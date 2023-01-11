Четыре из десяти немецких компаний ожидают сокращения бизнеса в 2023 году, следует из опроса Немецкого экономического института (IW). Его данные приводит агентство Reuters. В опросе приняли участие представители 2500 компаний ФРГ.

Причинами негативного прогноза респонденты указывают высокие затраты на энергоснабжение, проблемы с цепочками поставок и продолжающуюся войну в Украине, отмечает издание.

Около 25% компаний рассчитывают на повышение деловой активности в 2023 году, около 35% ожидают стагнации бизнеса.

«Риск дефицита газа в зимнем сезоне 2022/23 гг. уже не так актуален, как летом 2022 года, и цены на энергоносители с тех пор также отступили [от рекордных значений]. Однако они остаются на высоком уровне, и нельзя исключать сбои в производстве», — цитирует Reuters выводы исследователей IW.

«Бремя, вызванное высокими затратами на энергию и продолжающимися материальными проблемами, уже наложило отпечаток на экономическую жизнь и подорвало изначально существовавшую уверенность в отношении 2022 года», — говорится в отчете по итогам опроса.

Наиболее пессимистично настроены представители строительной отрасли: только 15% респондентов ожидают увеличения объемов производства в 2023 году. С другой стороны, почти 54% ожидают снижения, еще треть ожидает, что объем производства останется на прежнем уровне. Отрасль страдает от роста цен и возросших процентных ставок, уточняет газета Handelsblatt.

В промышленности доля пессимистов чуть ниже — 39%. Но она так же превышает долю оптимистов — их всего 28%, подчеркивают экономисты IW.

«Этот общий негативный вывод в основном связан с довольно осторожной оценкой в ​​​​отрасли потребительских товаров и сырья», — отмечают исследователи института.

Среди сферы услуг компании с положительными (29%) и отрицательными (32%) ожиданиями практически уравновешены. Почти 40% рассчитывают на стабильность.

«Негативное настроение в сфере ретейла контрастирует с хорошими перспективами в секторах ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и медиа», — говорится в отчете.

При сравнении регионов IW почти не видит различий, но уточняет: компании Баварии в целом менее пессимистичны, а фирмы в Саксонии и Тюрингии более осторожны в своих ожиданиях. В юго-восточном регионе 46% компаний ожидают спада в бизнесе в 2023 году, отмечает Handelsblatt.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2023 году экономика Германии сократится на 0,3%.

Как ранее сообщал TRT на русском, свыше 56% граждан ФРГ пессимистично смотрят в будущее. Год назад этот показатель составлял всего 34%. По данным немецкой консалтинговой фирмы EY, до начала пандемии COVID-19 в 2020 году уровень пессимизма в немецком обществе долгое время держался в районе 20%. Теперь же, как отмечает EY, большинство жителей ФРГ недовольны собственным финансовым положением — настроение такое же плохое, как и в кризисный 2008 год.