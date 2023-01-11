Турецкая компания Limak выбрана главным подрядчиком проекта обновления домашнего стадиона футбольного клуба «Барселона» — «Камп Ноу» (Spotify Camp Nou). Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление правления клуба.

Работы по реконструкции начнутся уже в июне этого года и продлятся до лета 2026-го. Стоимость работ СМИ оценивают в €900 млн.

«У нас есть стадион с очень высокими расходами из-за его возраста, и это влияет на нашу конкурентоспособность. Мы вернемся на «Камп Ноу» до 29 ноября 2024 года (на 125-летие клуба). Сдача готовой работы должна стать реальностью до июня 2026 года», — заявила пресс-секретарь ФК «Барселона» Елена Форт.

По ее словам, реконструкция «Камп Ноу» была впервые предложена в период с 2005 по 2006 годов, но нынешнее правление решило взять на себя ответственность за проведение операции.

Как пишет «‎Анадолу»‎, главная цель реконструкции — увеличить вместимость стадиона с 99,3 тыс. до 105 тыс. человек, а также установить над игровым полем купол площадью в 50 тыс. кв. м.

После завершения Ла Лиги (Чемпионата Испании по футболу) в июне 2023 года и до октября 2024-го команда «Барселона» будет проводить матчи на Олимпийском стадионе в районе Монжуик в столице Каталонии.

Совет директоров «Барсы» заявил, что реконструкция будет завершена к июлю 2026 года, а что касается цены, «она может быть скорректирована»‎, пишет Sports.es.

«‎Камп Ноу»‎ — официально названный Spotify Camp Nou по спонсорским и финансовым причинам — домашний стадион ФК «Барселона» с момента завершения его строительства в 1957 году. Это самый большой стадион в Испании и Европе и четвертый по величине футбольный стадион в мире.

Турецкая Limak Construction, основанная в 1976 году, специализируется на всех проектах инфраструктуры и строительства, включая аэропорты, морские порты, автомагистрали, плотины, ГЭС, очистные сооружения и т.д. Limak Construction входит в число 250 лучших международных строительных компаний в списке инженерных новостей (ENR), следует из информации на сайте Limak Holding.

Среди реализованных фирмой проектов — аэропорт Сабиха-Гёкчен, новый аэропорт Стамбула, главный технопарк города, станция высокоскоростных поездов в Анкаре, терминалы аэропортов в Кемерово, Челябинске, Хабаровске, Волгограде, а также в Каире и др.

Судя по сайту Limak Construction, проект реконструкции футбольного стадиона в Барселоне станет вторым аналогичным проектом в портфолио компании: до этого фирма построила стадион на 25 тыс. человек в турецком городе Мерсине.