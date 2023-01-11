Тихоокеанский шторм в Калифорнии унес жизни 17 человек

В Калифорнии только за последние 2 дня выпало свыше 35 см осадков, что в 6 раз больше средней нормы штата. Из района бедствия эвакуировали 34 тыс. человек. Не менее 220 тыс. домов и офисов остаются обесточенными. Сообщается, что в результате тихоокеанского шторма, ливня и паводков за неделю погибли 17 человек. #trtнарусском #сша #Калифорния #шторм #паводки #наводнения #чс #трт #новости