В Германии экоактивисты подрались с полицией из-за добычи угля

На западе Германии в Лутцерате произошли столкновения полиции с экологами. Активисты разбили лагерь, чтобы противостоять добыче угля. Однако полицейские попытались снести баррикады. Демонстранты выстроились в живую цепь, чтобы заблокировать вход в деревню. Немецкий энергетический гигант RWE планирует снести жилые массивы, чтобы расширить зону добычи угля с целью сокращения потребления природного газа в стране. Эта деревня — одна из немногих оставшихся в Рейнском бассейне, которую экологи-активисты пытаются сохранить. #trtнарусском #германия #экоактивисты #уголь #трт #новости