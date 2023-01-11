ПОЛИТИКА
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В Германии экоактивисты подрались с полицией из-за добычи угля
На западе Германии в Лутцерате произошли столкновения полиции с экологами. Активисты разбили лагерь, чтобы противостоять добыче угля. Однако полицейские попытались снести баррикады. Демонстранты выстроились в живую цепь, чтобы заблокировать вход в деревню. Немецкий энергетический гигант RWE планирует снести жилые массивы, чтобы расширить зону добычи угля с целью сокращения потребления природного газа в стране. Эта деревня — одна из немногих оставшихся в Рейнском бассейне, которую экологи-активисты пытаются сохранить. #trtнарусском #германия #экоактивисты #уголь #трт #новости
Лутцераф / Others
11 января 2023 г.
Истории
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