Вооруженные силы Украины начнут обучение работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot в США уже в середине января. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер‎.

«Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома», — уточнил Райдер.

На базе Форт-Силл американские военные проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы противовоздушной обороны. Это один из четырех основных армейских учебных центров США, отмечает CNN.

По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства, за несколько месяцев обучение в США должны пройти 90-100 украинских военнослужащих. При этом чиновник не смог назвать, сколько времени займет обучение. По данным CNN, обычно обучение американских солдат управлению ЗРК Patriot занимает около года.

Как подчеркивает телеканал, учебный процесс и возможное развертывание системы Patriot, о которой давно просил Киев, может «‎‎занять месяцы и не повлияет на ход войны в краткосрочной перспективе». Хотя после завершения поставок комплексы ПВО должны обеспечить лучшую защиту от ракет, поясняет канал.

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 января заявил, что Киев может начать использовать ПВО Patriot уже к середине весны.

«От полутора до трех месяцев потребуется на обучение и логистические поставки этих систем. Я думаю, что ближе к началу середины весны [их начнут использовать]», — заявил Подоляк.

По его словам, сейчас Киев ожидает поставки двух батарей Patriot: одной из США и одной из ФРГ. В батарею входит восемь пусковых установок.

21 декабря 2022 года после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Белый дом заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $1,85 млрд. Пакет впервые будет включать ЗРК Patriot.

Посол России в США Анатолий Антонов в начале января назвал решение Пентагона организовать обучение украинских военных использованию Patriot «очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте‎»‎. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американские комплексы будут законными целями для ВС России в случае, если страны НАТО поставят их Украине.

Patriot — это зенитный ракетный комплекс, который был впервые использован в 1980-х и может поражать самолеты, а также крылатые и баллистические ракеты малой дальности. Батарея Patriot состоит из установленного на грузовике комплекса с восемью пусковыми установками, каждая из которых может нести до четырех ракет-перехватчиков, а также наземного радара, станции управления и генератора. Армия США заявила, что в настоящее время обладает 16 батальонами Patriot. В отчете Международного института стратегических исследований (IISS) за 2018 год говорится, что эти подразделения оснащены 50 батареями с более 1200 ракетами-перехватчиками.

Как ранее сообщал TRT на русском, нынешняя ракета-перехватчик для системы Patriot стоит примерно $4 млн, а пусковые установки — около $10 млн каждая. При такой цене использование ПВО для уничтожения гораздо меньших по размеру и значительно более дешевых иранских беспилотников, которые Россия, как утверждается, закупает и использует в Украине, экономически неэффективно.