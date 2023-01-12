ПОЛИТИКА
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В Сан-Франциско бездомную прогоняли водой из шланга
Эти кадры из Сан-Франциско вызвали резкое возмущение пользователей соцсетей. Прохожие сняли на камеру мужчину, который обливает бездомную женщину водой из шланга. При этом температура воздуха едва достигала 10 градусов. Как позже выяснилось, директор Артгалереи пытался прогнать несчастную подальше от входа. Коллиэр Гвин заявил, что раскаивается в своем поступке и принес извинения за случившееся. Сообщается, что пострадавшая находится в больнице. #trtнарусском #сан-франциско #сша #бездомная #трт #новости #shorts
шланг / Others
12 января 2023 г.
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