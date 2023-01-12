Свыше 45% всех новых компаний с иностранным капиталом в Польше были созданы гражданами Украины. За 9 месяцев 2022 года украинцы открыли в соседней стране около 14 тысяч фирм. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Польского экономического института (PEI). Исследование охватывает период с января по сентябрь 2022 года.

Всего же в Польше насчитывается 24,1 тыс. компаний с украинским капиталом — это 25% от всех компаний с иностранным капиталом.

По данным отчета, за девять месяцев прошлого года украинцы зарегистрировали в Польше 10,2 тыс. единоличных частных предприятий и 3,6 тыс. обществ с ограниченной ответственностью (ООО). PEI уточняет: в сентябре 2022 года украинские компании в Польше составляли 8,5% всех открывшихся в стране предприятий — по сравнению с менее чем 1% до начала войны.

«С января по сентябрь 2022 года целых 45% новых зарегистрированных компаний с иностранным капиталом были субъектами с украинским капиталом. На украинский бизнес приходится 7% всех предприятий, зарегистрированных в Польше, как с польским, так и с иностранным капиталом. Большинство из них — это торговые компании (22%), строительные компании (19%), а также транспортно-складские компании (14%)», — отмечает руководитель группы экономического прогнозирования института Катажина Дембковска.

Как пишет Business Insider, если эти данные наложить на количество предприятий, которые за первые 9 месяцев 2022 года в Польше создали иностранные граждане, выйдет, что украинцы составляют 54% всех частных предпринимателей страны. Кроме того, украинские ООО составляют 41% среди всех обществ, учрежденных иностранцами.

Большинство бизнесов с украинским капиталом открылись в Мазовецком, Нижнесилезском, Малопольском и Поморском воеводствах.

С начала войны Польша приняла более 1 млн украинских беженцев. Из них около 420 тыс. трудоустроились, в основном в сферах строительства, информационных технологий и розничной торговли. 41% новых индивидуальных предприятий, созданных украинцами, открыли женщины, уточняет Bloomberg.

75% опрошенных компаний открыли бизнес в Польше, чтобы иметь средства для себя и своих семей. В то же время 66% из них заявили, что продолжат работу в Польше вне зависимости от ситуации в Украине, уточняет институт.