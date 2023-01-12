Россия оказала помощь транзитным американским самолетам во время сбоя в системе оповещения пилотов США. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Федеральное авиационное управление (FAA) США 11 января приостановило все внутренние рейсы в стране из-за коллапса системы NOTAM, которая предоставляет информацию о безопасности полетов. Ограничение на полеты действовало 90 минут, позже ведомство сняло запрет.

Во время сбоя российские центры системы организации воздушного движения «‎‎оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», говорится в сообщении Росавиации.

«Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в системе в воздухе», — уточнили в ведомстве.

Из-за сбоя 11 января в Штатах задержали более 10 тыс. рейсов, из них 1300 были отменены, следует из данных сервиса FlightAware, который отслеживает задержки полетов.

Как отмечает Reuters, такого рода масштабных отмен рейсов не было с 11 сентября 2001 года — после терактов и захватов самолетов FAA постановила посадить все самолеты в США и впервые в истории полностью закрыла воздушное сообщение в стране.

Система «Уведомлений о воздушных миссиях» (NOTAM) отправляет пилотам предупреждения об условиях, которые могут повлиять на безопасность их полетов. Она отделена от системы управления воздушным движением, которая удерживает самолеты на безопасном расстоянии друг от друга, но считается еще одним важным инструментом в обеспечении безопасности полетов.

Президент США Джо Байден поручил министерству транспорта начать расследование причин сбоя. На данный момент Вашингтон не располагает доказательствами, что коллапс в системе NOTAM произошел в результате кибератаки, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Власти США надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, уточнил американский лидер.