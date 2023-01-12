Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться в весенний призыв. Об этом пишет государственное издание «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — заявил парламентарий.
Весенний призыв в РФ, согласно действующему законодательству, начинается с 1 апреля.
Расширение возрастных рамок призыва в армию в конце декабря 2022 года анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По предложенной министром схеме, призывной возраст повысят с 18 лет до 21 года, верхний порог повысят с 27 до 30 лет. По словам Шойгу, это необходимо для укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у границ РФ.
Депутат Картаполов уточнил: переход на новую систему может начаться уже весной этого года. Сначала призывать будут «по смешанному типу» — то есть нижняя планка останется прежней, а верхнюю расширят: под весенний призыв будут подпадать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, пояснил парламентарий.
Полный переход на новую систему призыва, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, уточнил Картаполов.
Согласно действующей статье 22 законодательства РФ «О воинской обязанности», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете.
На коллегии Минобороны РФ 21 декабря Сергей Шойгу также предложил довести численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек с учетом войны в Украине (ранее численность была установлена в 1,151 млн человек. По словам главы думского комитета Картаполова, нарастить армию до 1,5 млн человек планируется к 2025 году.
В ноябре прошлого года в Госдуме РФ предложили вернуться к советской практике и увеличить срок службы в армии с года до двух лет — с такой инициативой выступил депутат Михаил Шеремет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот вопрос не обсуждали.