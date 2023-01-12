Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться в весенний призыв. Об этом пишет государственное издание «Парламентская газета‎»‎ со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — заявил парламентарий.

Весенний призыв в РФ, согласно действующему законодательству, начинается с 1 апреля.

Расширение возрастных рамок призыва в армию в конце декабря 2022 года анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По предложенной министром схеме, призывной возраст повысят с 18 лет до 21 года, верхний порог повысят с 27 до 30 лет. По словам Шойгу, это необходимо для укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у границ РФ.

Депутат Картаполов уточнил: переход на новую систему может начаться уже весной этого года. Сначала призывать будут «по смешанному типу» — то есть нижняя планка останется прежней, а верхнюю расширят: под весенний призыв будут подпадать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, пояснил парламентарий.

Полный переход на новую систему призыва, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, уточнил Картаполов.

Согласно действующей статье 22 законодательства РФ «О воинской обязанности», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете.

На коллегии Минобороны РФ 21 декабря Сергей Шойгу также предложил довести численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек с учетом войны в Украине (ранее численность была установлена в 1,151 млн человек. По словам главы думского комитета Картаполова, нарастить армию до 1,5 млн человек планируется к 2025 году.

В ноябре прошлого года в Госдуме РФ предложили вернуться к советской практике и увеличить срок службы в армии с года до двух лет — с такой инициативой выступил депутат Михаил Шеремет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот вопрос не обсуждали.