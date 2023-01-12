ПОЛИТИКА
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Израиль сносит дома палестинцев на Западном берегу
Израильские военные снесли еще два дома палестинцев на Западном берегу. На этот раз в деревне Бака близ города Эль-Халиль (Хеврон). Жители пытались оказать сопротивление. Израиль уже много лет разрушает дома палестинцев под предлогом отсутствия разрешения на строительство. Часто это происходит в зоне С Западного берега, которая полностью контролируется израильскими военными. Палестинская администрация уверена, что Израиль пытается зачистить регион от коренных жителей. ООН назвала снос домов и принудительное переселение палестинцев «карательным актом» и «насилием». #trtнарусском #израиль #палестинцы #сносдомов #трт #новости
Палестина / Others
12 января 2023 г.
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