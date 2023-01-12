12 января 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Правозащитники: ЧВК Вагнер начала вербовку осужденных в Чечне
В России начали третью волну мобилизации осужденных в зону боевых действий в Донбассе. По словам правозащитника Ольги Романовой, вербовка впервые проходит в тюрьмах Чечни. #trtнарусском #пригожин #бахмут #мобилизация #трт #новости
В России начали третью волну мобилизации осужденных в зону боевых действий в Донбассе. По словам правозащитника Ольги Романовой, вербовка впервые проходит в тюрьмах Чечни. / Others
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