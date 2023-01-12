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Василий Боднар: Украина не получала от Турции кассетные боеприпасы
Посол Украины в Турции опроверг информацию, что Киев получил от Анкары кассетные боеприпасы. Недостоверную информацию распространил журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников. #trtнарусском #турция #украина #посол #война #бомбы #кассетныебомбы #посолукраины #боднар #поставкиоружия #трт #новости
Василий Боднар: Украина не получала от Турции кассетные боеприпасы / Others
12 января 2023 г.
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