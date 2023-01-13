ПОЛИТИКА
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Зачем Россия поменяла командующего и при чем тут Соледар?
Минобороны России заявило, что полностью захватило Соледар, украинская сторона утверждает, что бои за город продолжаются. На фоне малоэффективного продвижения на бахмутском направлении в Кремле поменяли командующего ВС в Украине. #trtнарусском #украина #соледар #донецк #донецкаяобл #обстрелы #сво #россия #армия #всу #трт #новости
Зачем Россия поменяла командующего и при чем тут Соледар? / Others
13 января 2023 г.
Истории
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