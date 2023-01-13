В прошлом году более 1 млн человек приехали в Турцию для пересадки волос, доходы отрасли составили рекордные $2 млрд. Об этом в интервью «‎Анадолу» заявил ‎глава Турецкой ассоциации оздоровительного туризма Сервет Терзилер.

«Половина оборота [сферы рекреации] в $4 млрд в 2022 году была получена от услуг по пересадке волос», — уточнил эксперт. — «Если мы предположим, что средняя стоимость операции составляет порядка $2 тыс., то можно сказать, что в 2022 году услугами по пересадке волос в Турции воспользовались свыше 1 млн человек».

Сфера стоматологических услуг Турции также пользуется большой популярностью: в прошлом году оборот в отрасли превысил $500 млн. В эстетической хирургии — свыше $400 млн.

Иностранные туристы также проявляют большой интерес к санаторно-курортному туризму, отметил Терзилер. По его оценке, доходы в этой сфере превышают $10 млрд. Целевой показатель, к которому стремится отрасль — $20 млрд, уточнил глава ассоциации.

По его словам, Турции получила хороший опыт кризисного управления в области здравоохранения в период коронавируса.

«Инфраструктура здравоохранения страны очень сильная. Мы повысили качество до самого высокого уровня с нашими врачами и ассистентом медицинского персонала», — подчеркнул Терзилер.

Он уточнил: оздоровительный туризм Турции наблюдает «очень большой спрос» со стороны туристов из европейских стран. «Стамбул делает твердый шаг к своей цели стать мировой столицей оздоровительного туризма», — констатировал эксперт.

При этом он подчеркнул: Минздрав Турции ужесточил свои проверки клиник, оказывающих услуги в сфере пересадки волос. Глава ассоциации раскритиковал незарегистрированные клиники, отметив, что такие учреждения порочат имидж Турции и «обращают вспять нынешний позитивный ветер. Мы часто видим это, особенно при пересадке волос».

«Мы начали обучение через ассоциации, чтобы повысить качество обслуживания. Учебные процессы продолжаются в клиниках и больницах», — заявил Сервет Терзилер.

Почему иностранцы выбирают для пересадки волос Турцию

Как уточняет издание Mint, в Турции имеется хорошо выстроенная научная база и сильная система здравоохранения. Весь медицинский персонал в стране проходит годы тщательной подготовки и демонстрирует максимальное понимание своей области, чтобы работать в отрасли.

Хорошо обученный персонал может оказать исключительную помощь каждому пациенту, что ясно показывает, почему многие медицинские туристы выбирают Турцию для проведения операций.

Однако не только качество ухода привлекает пациентов в клиники по пересадке волос в Турции. Сказывается также доступность процедур — средний чек составляет $2-3 тыс. за операцию.

Многие пациенты из Западной Европы и Северной Америки планируют пересадку волос в Турции, потому что в их странах на такие процедуры большая очередь, а время ожидания занимает несколько лет. В то время как в Турции процесс согласования и диагностики в клинике может занять всего несколько месяцев.