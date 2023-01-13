Рост закупок сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС вызвал глобальный рост цен и дефицит этого энергоресурса на мировом рынке. Особенно пострадали развивающиеся и бедные страны. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на данные рыночного исследования компании Icis.

В 2022 году ЕС стал крупнейшим в мире покупателем СПГ, обойдя Китай, Японию и Южную Корею, сообщает Financial Times. Евросоюз увеличил закупки на 58% по сравнению с 2021 годом — до 101 млн тонн.

Такой рост спроса сильно сказался на краткосрочном рынке СПГ, где нет долгосрочных контрактов на поставку и выигрывает тот, кто выложит на стол больше всего денег, уточняет Handelsblatt.

По данным Icis, соседние с Германией страны в 2022 году резко нарастили закупки сжиженного газа: так, в Бельгии импорт вырос на 167%, во Франции и Нидерландах — на 99%. Оттуда большая часть поставок СПГ направляется в ФРГ, поскольку у самой Германии до декабря прошлого года не было терминалов по приему сжиженного голубого топлива.

«В своем покупательском буме Европа повышает рыночные цены на газ во всем мире и, таким образом, вытесняет [с рынка] чувствительных к цене потребителей‎»‎, — заявил эксперт Icis по газовой отрасли Андреас Шрёдер.

Handelsblatt уточняет: из-за увеличения поставок в ЕС и глобального роста цен на этот энергоноситель резкое снижение произошло в нескольких странах с формирующейся рыночной экономикой, а также в крупных азиатских странах, таких как Китай, где снижение поставок составило 21% по сравнению с 2021 годом. Также среди антилидеров Пакистан (18%) и Индия (17%).

На сокращении поставок сказалось не только повышение цен. Экономисты Icis указывают в числе причин также коронавирусные ограничения в Китае, наводнения и муссонные дожди в Пакистане в октябре 2022 года или, например, высокую зависимость бразильской энергетической отрасли от гидроэлектростанций.

По данным Международного энергетического агентства, общий объем мирового газового рынка в 2022 году составил около 4,1 млрд куб. м. На СПГ приходилось порядка 550 млрд куб. м или 13% всего рынка.

Эксперты Icis считают, что после отмены эпидемических ограничений Пекин нарастит потребление газа и может потеснить Японию и ЕС в качестве крупнейшего мирового импортера СПГ.

Как ранее сообщал TRT на русском, глава минфина Германии Кристиан Линднер назвал высокие цены на газ в ФРГ «новой обыденностью‎»‎ и отметил: стоимость энергоресурса остается высокой из-за изменений в логистике. Властям ФРГ приходится закупать газ через терминалы сжиженного природного газа (СПГ) вместо прямых поставок трубопроводного газа из РФ.

В среднем СПГ дороже, потому что его производство и перевозка сложнее. Например, в США сжиженный газ стоит 3,54 $ за галлон дизельного эквивалента. А обычный газ — 2,76 $.

В ноябре Минэкономики ФРГ заявило: покупка и обслуживание плавучих терминалов СПГ обойдется на $3,10 млрд больше, чем планировалось. Затраты составят свыше $6,7 млрд, в то время как в бюджете страны на 2022 год на эти цели было заложено $3 млрд.