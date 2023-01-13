Восточные регионы ФРГ столкнулись с нехваткой бензина и высокими ценами на топливо из-за прекращения поставок нефти из РФ с 1 января. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎.

По данным издания, крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на востоке ФРГ в Шведте загружен только на 50% из-за прекращения поставок российской нефти в Германию. Страна прекратила импорт трубопроводной нефти из РФ с 1 января.

Эмбарго ЕС на морские поставки российской сырой нефти вступило в силу 5 декабря, но поставки нефти по трубопроводам в государства-члены ЕС, не имеющие выхода к морю, не подпадают под действие запрета. Тем не менее, Германия и Польша заявили, что с 1 января 2023 года прекращают импорт топлива по нефтепроводу «Дружба».

Помимо упомянутого НПЗ в Шведте, запрет на импорт нефти затронет также заводы в Лойне и Саксонии-Анхальт, которые снабжают топливом восточную Германию, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Издание отмечает: НПЗ в Шведте ранее снабжался исключительно российской трубопроводной нефтью, теперь он работает лишь в половину необходимой мощности. В ближайшее время ФРГ планирует закупить дополнительную партию нефти у Казахстана и поставить ее по нефтепроводу «Дружба». Это позволит загрузить НПЗ на 70%. Однако пока этот объем нефти еще не поступил на НПЗ.

Сокращение производства начинает сказываться на ценах, уточняет Business Insider. Например, на автозаправочной станции Зеефельд, расположенной к северо-востоку от Берлина, в первые дни января бензин подорожал с €1,7 до €4,40 за 100 литров. Кроме того, служба мониторинга цен Argus Media сообщила, что в регионе уже наблюдается производственный дефицит бензина.

По данным Business Insider, в нефтяной компании, которая управляет НПЗ, многие сотрудники в настоящее время даже работают неполный рабочий день.

Отношения между ФРГ и Россией обострились из-за войны на Украине. Берлин обвинил Москву в военных преступлениях, приостановил двустороннее сотрудничество и ввел жесткие экономические санкции.

«‎Анадолу» отмечает: до начала войны в феврале 2022 года на РФ приходилось почти 55% немецкого импорта природного газа и 35% нефти.

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца приняла решение полностью прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года и сократить до минимума импорт газа. Вместо этого ФРГ достигла договоренностей с Катаром и ОАЭ об импорте сжиженного природного газа.

Ранее TRT на русском сообщал, что в 2023 году газ в ФРГ подорожает на 112%. Тарифы на электричество в стране также вырастут на 44% в сравнении с показателем осени 2021 года. Ограничение роста цен и меры со стороны правительства Олафа Шольца, известные как «‎ценовой тормоз»‎, начнут действовать только в марте.