Турция потребовала от Швеции немедленно прекратить поддержку террористов РПК и их сторонников после того, как сторонники этой террористической организации провели провокационную акцию в центре Стокгольма, заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы самым решительным образом осуждаем этот гнусный акт, очень четко и недвусмысленно совершенный там [в Швеции] членами этой кровавой террористической организации. Мы настоятельно призываем шведские власти предпринять необходимые шаги без дальнейшего промедления и выполнить требования, которые мы высказали очень конкретно», — заявил он.

12 января сторонники РПК собрались перед исторической ратушей в центре Стокгольма. Позже на столбе перед зданием они повесили за ноги марионетку, которую сравнили с президентом Турции, и и поделились видеозапись этого момента в социальных сетях с турецкими субтитрами.

Алтун отметил: Стокгольм не выполняет взятые на себя обязательства перед Анкарой.

«Нас интересуют не слова, а дела. Мы рассчитываем на выполнение обязательств, взятых в Мадридском трехстороннем меморандуме. Это наша позиция», — подчеркнул глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

На саммите НАТО в Испании в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум относительно заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в альянс. Согласно документу, обе скандинавские страны обязуются в полной мере сотрудничать с Анкарой в борьбе с террористической организацией РПК и отказаться от поддержки ОНС/РПК в Сирии, а также террористической организации FETÖ.

«Сдать террористов»

Фахреттин Алтун также подчеркнул: помимо борьбы за региональный мир, Анкара в течение последних 20 лет также борется с глобальным терроризмом и заплатила за это высокую цену.

«В связи с этим, как неоднократно заявлял президент Эрдоган, мы просим поддержки у наших союзников, особенно западных стран, и субъектов, которых мы считаем друзьями», — уточнил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

«К сожалению, мы уже давно наблюдаем, что западные страны, европейские страны предпочитают поддерживать террористические организации, а не своего союзника, Турцию. Защищая террористические организации, они, по сути, предают свое собственное общество и мир во всем мире», — констатировал Алтун.

Он также отметил, что Турция провела несколько встреч со шведским правительством и попросила их «прекратить террористическую деятельность на своей земле, разорвать связи с FETÖ и РПК» еще до начала обсуждения вступления этой страны в НАТО.

По словам политика, когда встал вопрос о членстве Швеции в альянсе, Анкара повторила свои требования и предупредила: «пока вы [шведы] защищаете террористические организации, вы не можете быть в союзе с нами в НАТО».

«Мы призываем вас [Швецию] еще раз выполнить свое обязательство по передаче террористов Турции. Мы призываем вас не допустить, чтобы эти террористические организации действовали на ваших землях», — добавил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

Фахреттин Алтун также предупредил, что европейские страны, защищающие террористические группы, лишатся стратегических, геополитических и демографических возможностей, которые предоставляет Турция.

РПК за 35 лет террористической кампании против Турции организовала убийства более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев. Турция, США и ЕС включили группировку в список террористических организаций. Террористы FETÖ организовали попытку госпереворота в Турции 15 июля 2016 года. В результате были убиты 252 человека, еще 2734 человека получили ранения.

Турция устанавливает правила

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета. Сменить политику их заставила война России против Украины, начавшаяся 24 февраля.

Турция — влиятельный член НАТО на протяжении более 70 лет — выступила против включения скандинавских стран в альянс. Анкара обвинила Швецию и Финляндию в терпимости и поддержке террористических групп, включая РПК и FETÖ.

Фахреттин Алтун уточнил: Турция не хочет, чтобы заявка Швеции на вступление в НАТО была сорвана, но Стокгольм должен принять решительные меры.

«Пока вы защищаете террористические организации, вы не можете быть в союзе с нами в НАТО. Если вы собираетесь быть в реальном союзе с нами, поддержите нашу борьбу с терроризмом и террористическими организациями», — отметил политик.

Он также подчеркнул: под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция достигла совершенно иного положения и теперь является страной, которая устанавливает правила.

«Теперь Турция — это не только островок стабильности, но и стабилизирующая сила. Турция теперь — главный переговорщик в российско-украинской войне, конфликте, от которого больше всего страдают регион и мир‎»‎, — резюмировал турецкий чиновник.

По его словам, Анкара будет продолжать защищать свою позицию, бороться с глобальным терроризмом и искоренять терроризм в его истоках «независимо от обстоятельств».