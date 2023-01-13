Национальная разведка США в прошлом году зафиксировала 510 сообщений об НЛО — это в три раза больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в отчете директора разведки США за 2022 год (ODNI).
По данным ведомства, большинство новых сообщений поступило от пилотов ВМС и ВВС США.
Из зарегистрированных явлений около 200 имели «непримечательные» объяснения: это были либо воздушные шары, дроны, либо так называемые воздушные помехи — их могут вызвать птицы, погодные явления или пластиковые пакеты в атмосфере.
Но как минимум половина представленных отчетов не имеет объяснения, следует из несекретной версии документа ODNI, представленного Конгрессу. Все они находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и NASA, поскольку военное сообщество страны полагает: это могут быть неизвестные шпионские устройства соперничающих стран.
«Неопознанные летающие объекты по-прежнему представляют опасность для безопасности полетов, есть потенциальная угроза, что это устройства противников США, используемые для сбора данных», — говорится в отчете.
«Некоторые из этих неохарактеризованных объектов продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», — уточнили в управлении разведки США.
Как отмечает The Guardian, доклад ODNI появился как итог нескольких лет давления со стороны Конгресса на разведсообщество США — конгрессмены требовали, чтобы военные серьезно относились к НЛО и делились данными с общественностью.
Американские военные обеспокоены тем, что некоторые объекты, обнаруженные военными летчиками в прошлом, могут представлять собой технологии стратегических конкурентов, неизвестные американским ученым.
Ранее Пентагон называл их «неопознанными летающими объектами» (UFO), но теперь изменил название на «неопознанные аномальные явления» (UAP), причем под наблюдением не только космос, но также воздушное и водное пространство Земли.
В 2020 году Пентагон опубликовал видео, снятые пилотами ВМФ, на которых неопознанные объекты движутся с невероятной скоростью, вращаются и таинственно исчезают. У военных США до сих пор нет объяснений этому явлению.
«Мы серьезно относимся к сообщениям о вторжениях и изучаем каждое из них», — говорится в заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.
В декабре 2022 года Пентагон завершил расследование о возможных визитах инопланетян на Землю и пришел к выводу, что никаких доказательств таких визитов, «даже для аварийных посадок», нет.