Национальная разведка США в прошлом году зафиксировала 510 сообщений об НЛО — это в три раза больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в отчете директора разведки США за 2022 год (ODNI).

По данным ведомства, большинство новых сообщений поступило от пилотов ВМС и ВВС США.

Из зарегистрированных явлений около 200 имели «непримечательные» объяснения: это были либо воздушные шары, дроны, либо так называемые воздушные помехи — их могут вызвать птицы, погодные явления или пластиковые пакеты в атмосфере.

Но как минимум половина представленных отчетов не имеет объяснения, следует из несекретной версии документа ODNI, представленного Конгрессу. Все они находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и NASA, поскольку военное сообщество страны полагает: это могут быть неизвестные шпионские устройства соперничающих стран.

«Неопознанные летающие объекты по-прежнему представляют опасность для безопасности полетов, есть потенциальная угроза, что это устройства противников США, используемые для сбора данных», — говорится в отчете.

«Некоторые из этих неохарактеризованных объектов продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», — уточнили в управлении разведки США.

Как отмечает The Guardian, доклад ODNI появился как итог нескольких лет давления со стороны Конгресса на разведсообщество США — конгрессмены требовали, чтобы военные серьезно относились к НЛО и делились данными с общественностью.

Американские военные обеспокоены тем, что некоторые объекты, обнаруженные военными летчиками в прошлом, могут представлять собой технологии стратегических конкурентов, неизвестные американским ученым.

Ранее Пентагон называл их «‎‎неопознанными летающими объектами» (UFO), но теперь изменил название на «‎неопознанные аномальные явления»‎ (UAP), причем под наблюдением не только космос, но также воздушное и водное пространство Земли.

В 2020 году Пентагон опубликовал видео, снятые пилотами ВМФ, на которых неопознанные объекты движутся с невероятной скоростью, вращаются и таинственно исчезают. У военных США до сих пор нет объяснений этому явлению.

«Мы серьезно относимся к сообщениям о вторжениях и изучаем каждое из них», — говорится в заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.

В декабре 2022 года Пентагон завершил расследование о возможных визитах инопланетян на Землю и пришел к выводу, что никаких доказательств таких визитов, «даже для аварийных посадок», нет.