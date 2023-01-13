Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс 12 января прибыл с визитом в Ливию, встретившись в Триполи с премьер-министром страны Абдулхамидом Дбейбой. Об этом в соцсетях сообщило правительство Ливии, разместив совместную фотографию Бернса и Дбейбы.

«Во время встречи Бернс подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества и кооперации в сфере безопасности между двумя странами, сославшись на стабильность и рост, которые Ливия наблюдала в последнее время», — говорится в заявлении.

ЦРУ, которое обычно не объявляет о подобных визитах, отказалось от комментариев.

«Премьер-министр [Ливии] подтвердил, что цель визита состояла в том, чтобы стабилизировать нашу страну и поддержать ее на международном уровне для проведения выборов», — следует из сообщения правительства.

Агентство «‎Анадолу» сообщило, что после переговоров с Дбейбой директор ЦРУ вылетел на восток страны, в Бенгази, где провел встречу с полевым командиром Халифой Хафтаром.

Это первый визит высокопоставленного американского чиновника администрации Байдена в Ливию, уточняет арабский телеканал Al Hadath. Бернс занимал должность заместителя госсекретаря США с 2008 по 2011 год и курировал несколько файлов по безопасности в Северной Африке, уточняет канал.

После начала восстания в 2011 году в Ливии не прекращались вооруженные конфликты. В 2014 году страна раскололась между враждующими восточными и западными фракциями, кульминацией чего стал обреченный штурм Триполи полевым командиром Хафтаром в 2019 году.

США ранее заявляли, что обеспокоены ролью России в ливийском конфликте и опасаются, что продолжающаяся нестабильность в стране-члене ОПЕК может повлиять на глобальные поставки энергоресурсов. Согласно отчету экспертов ООН за 2020 год, Франция, Россия и некоторые страны Залива поддерживали боевиков полевого командира Хафтара во время войны в 2019–2020 годах, когда российский частный военный подрядчик «Вагнер» разместил в Ливии до 1200 наемников.