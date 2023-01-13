55% Донецкой области под контролем Украины – Кириленко

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области остаются больше 430 тыс. граждан Украины, рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эксклюзивном интервью TRT на русском. При этом 85% предприятий области вынуждены были остановить свою работу из-за военных действий. #trtнарусском #украина #донецкаяобл #донетчина #донбасс #кириленко #трт #новости