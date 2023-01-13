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55% Донецкой области под контролем Украины – Кириленко
На подконтрольной Киеву территории Донецкой области остаются больше 430 тыс. граждан Украины, рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эксклюзивном интервью TRT на русском. При этом 85% предприятий области вынуждены были остановить свою работу из-за военных действий. #trtнарусском #украина #донецкаяобл #донетчина #донбасс #кириленко #трт #новости
55% Донецкой области под контролем Украины – Кириленко / Others
13 января 2023 г.
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