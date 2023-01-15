15 января 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Украинские военные готовятся к возможному нападению из Беларуси
Неподалеку от границы с Беларусью военнослужащие территориальной обороны Волынской области Украины в рамках подготовки к возможному вторжению отработали тактику ведения боя, стрельбы и наступления в условиях артиллерийского удара с применением реальных взрывчатых веществ, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ #украина #волынь #беларусь #тренировка #учения #военные
Украинские военные готовятся к возможному нападению из Беларуси / Others
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