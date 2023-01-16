Редкие кадры заснеженного Ашхабада

Панораму заснеженного Ашхабада сняли с высоты птичьего полета. Сильный снегопад — редкое для этих мест природное явление. В отличие от северных вилаятов страны, в столице Туркменистана и пригородах выпавший снег может пролежать всего 2-3 дня. Из-за континентального климата зимой в Туркменистане часто случаются резкие колебания температуры от +10 до -10 градусов. #trtнарусском #туркменистан #снег #снегопад #трт #новости #shorts