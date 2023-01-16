Эрдоган: Швеция должна прекратить поддержку террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подверг критике Швецию и ряд других европейских государств за терпимость к присутствию членов террористических организаций на их территории. О том, что Стокгольм должен выдать Анкаре 130 террористов, иначе его вступление в НАТО не будет одобрено, турецкий лидер заявил на встрече с молодежью в Мугле. #trtнарусском #турция #швеция #финляндия #нато #рпк #террористы #эрдоган #трт #новости