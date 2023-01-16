ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Швеция должна прекратить поддержку террористов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подверг критике Швецию и ряд других европейских государств за терпимость к присутствию членов террористических организаций на их территории. О том, что Стокгольм должен выдать Анкаре 130 террористов, иначе его вступление в НАТО не будет одобрено, турецкий лидер заявил на встрече с молодежью в Мугле. #trtнарусском #турция #швеция #финляндия #нато #рпк #террористы #эрдоган #трт #новости
Эрдоган: Швеция должна прекратить поддержку террористов / Others
16 января 2023 г.
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