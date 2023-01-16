Профессор Стокгольмского университета отказался брать на стажировку студентку из Турции, заявив, что он не может принять ее, поскольку Анкара блокирует вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на электронное письмо, полученное из университета.

Фатма Зехра С., обучающаяся на третьем курсе факультета психологии Университета Ибн Хальдуна в Стамбуле, получила стипендию на стажировку от фонда Erasmus+ и подала документы на летнюю стажировку в Стокгольмском университете в Швеции.

Однако профессор университета Пер Карлбринг, возглавляющий департамент клинической психологии, отказался принимать ее на стажировку.

В электронном письме, которое она отправила 23 ноября 2022 года, Фатма изложила свою заинтересованность участвовать в исследовательском проекте под руководством Карлбринга.

Через несколько часов профессор ответил: «Я хотел бы принять вас у себя. Однако, поскольку Турция не позволяет Швеции вступить в НАТО, я вынужден отказаться. Извините»‎.

«После получения этого ответа я была просто потрясена‎»‎, — заявила Фатма в интервью TRT World. — «‎Мне потребовалось много времени, чтобы принять это».

Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета. Решение было продиктовано войной России против Украины, начавшейся 24 февраля прошлого года.

Турция — член НАТО на протяжении более чем 70 лет — высказала возражения против вступления скандинавских стран в альянс, уточнив, что Стокгольм и Хельсинки терпимо относятся к террористическим группам и поддерживают их.

В июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, чтобы учесть требования Анкары и проложить путь к возможному членству двух стран в альянсе. С момента подписания меморандума прошло уже более семи месяцев, однако Швеция так и не выполнила взятые на себя обязательства.

Извинений до сих пор не последовало

«Мы получаем много запросов от студентов, которые заинтересованы в том, чтобы посетить нас в качестве стажеров-исследователей. Мы не можем принять их всех, но ожидаем, что на любой запрос будет дан профессиональный ответ. В этом случае, как только мы узнали об этой проблеме, мы начали решать ее в соответствии с нашими процедурами», — заявил TRT World заведующий кафедрой психологии Стокгольмского университета Фредрик Йонссон.

Фатма полагает, что ее опыт общения с университетом может быть только «верхушкой айсберга», потому она решила зарегистрировать официальную жалобу.

«Если он поступил так со мной, то поступил бы так же и с другими студентами другой расы, поступающими в университет», — считает студентка.

5 декабря она подала в университет жалобу на дискриминацию, назвав ответ профессора «основанным на политических соображениях» и «дискриминационным, если не полностью расистским».

«Смешивать простого гражданина и студента, который хочет продолжить учебу в наилучших возможных условиях, с политической позицией правительства страны, из которой она родом, — это позорный способ мышления и оценки своих навыков и характера», — говорится в официальном обращении учащейся.

Замначальника отдела психологии Торун Линдхольм Оймир принесла ей извинения за инцидент и отметила: профессор Карлбринг признал, что его поведение было неуместным и неправильным, и что «на кафедре запланировано несколько активных мер в будущем», включая «обучение на равных условиях согласно шведскому закону о недопущении дискриминации».

Однако Фатма считает, что этих заявлений недостаточно.

«Я хотела, чтобы они приняли активные меры в отношении его поведения», — заявила студентка. — «‎Обучение противостоянию дискриминации — это хорошо, но как можно измерить [усвоен ли урок] и не повторятся ли подобные явления в будущем»‎.

Она также подчеркнула, что до сих пор не получила официальных извинений от профессора напрямую.

«На данный момент я надеюсь, что он пришлет мне извинения, но он этого не сделал, и я разочарована этим», — отметила Фатма. — «Я считаю такое поведение детским, расистским и действительно неуместным. Я сильна духом, но другие студенты, которые сомневаются в поступлении на разные программы, не смогут оправиться от такого ответа».

Заявку турецкой студентки принял другой профессор факультета психологии того же университета, потому она планирует продолжить стажировку в Швеции уже этим летом.