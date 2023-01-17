ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Озеро Иссык-Куль из-за аномальных морозов покрылось льдом
Температура на севере Кыргызстана опустилась до -20, а в некоторых районах и до 30 градусов мороза. Высокогорное озеро Иссык-Куль покрылось льдом. В переводе с кыргызского его название означает «горячее озеро». Запасы тепла в огромной толще воды и солёность обычно не дают водоему замерзнуть зимой. Иссык-Куль имеет длину 180 км и ширину 60 км. Оно занимает седьмое место в списке самых глубоких озер планеты. #trtнарусском #кыргызстан #иссыккуль #горячееозеро #трт #новости #shorts
озеро / Others
17 января 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us