Озеро Иссык-Куль из-за аномальных морозов покрылось льдом

Температура на севере Кыргызстана опустилась до -20, а в некоторых районах и до 30 градусов мороза. Высокогорное озеро Иссык-Куль покрылось льдом. В переводе с кыргызского его название означает «горячее озеро». Запасы тепла в огромной толще воды и солёность обычно не дают водоему замерзнуть зимой. Иссык-Куль имеет длину 180 км и ширину 60 км. Оно занимает седьмое место в списке самых глубоких озер планеты. #trtнарусском #кыргызстан #иссыккуль #горячееозеро #трт #новости #shorts