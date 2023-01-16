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Российская ракета унесла жизни 40 мирных жителей Днепра
Количество погибших в результате попадания российской ракеты X-22 в жилой дом в Днепре ночью 14 января возросло до 40 человек, из них 2 ребенка, сообщает областная военная администрация. Удалось спасти из-под завалов 39 человек, 75 получили ранения, 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. #trtнарусском #украина #днепр #ракета #война #обрушение #многоэтажка #россия #армия #всу #трт #новости
Российская ракета унесла жизни 40 мирных жителей Днепра / Others
16 января 2023 г.
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