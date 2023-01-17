Турция намерена увеличить дальность действия отечественных ракет «‎Тайфун»‎ с 565 км до 1 тыс. километров. Об этом 15 января заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«В настоящее время дальность нашей ракеты составляет 565 км. Этого недостаточно, мы собираемся увеличить ее до 1 тыс. км»‎, — уточнил Эрдоган.

Первые испытания ракеты «Тайфун» прошли в октябре 2022 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что она преодолела расстояние в 561 км — от пусковой точки в районе города Ризе недалеко от границы с Грузией до побережья города Синоп в 300 км от Анкары. По данным Bloomberg, «Тайфун» — имеет наибольшую дальность среди всех видов подобного оружия, разработанных в Турции.

Во время визита в юго-западную провинцию Мугла 15 января президент Турции отметил, что с момента его вступления в должность, доля отечественных разработок в национальном оборонном арсенале выросла с 20% до 80%.

«Национальные вопросы выше политики и должны оставаться таковыми. Если мы добились успехов в Средиземном, Эгейском и Черном морях, мы должны защищать это вместе, без исключения», — заявил президент.

Боевые дроны Kızılelma

Президент Эрдоган также подчеркнул, что беспилотный боевой дрон Bayraktar Kızılelma после начала серийного производства «будет способен нести бомбы, установленные на [американских истребителях] F-16»‎.

Как ранее сообщал TRT на русском, в декабре 2022 года турецкая оборонная компания Baykar завершила испытания беспилотного дрона Bayraktar Kızılelma. Гендиректор компании Халук Байрактар заявил, что эта разработка выведет оборонную промышленность страны на новый уровень.

По его оценке, национальная система беспилотных боевых летательных аппаратов (MIUS) под названием Kızılelma (в переводе с турецкого — «Красное яблоко») имеет низкую обнаруживаемость и может развивать гиперзвуковые скорости.

Впервые эта разработка была представлена в августе 2022 года на авиационно-космическом салоне TEKNOFEST в городе Самсун. Взлетная масса Kızılelma свыше 6 тонн, из которых почти 2 тонны — полезная нагрузка. Этот беспилотник может перемещаться в течение 5-6 часов на высоте 12 км.

Технический директор компании-разработчика Baykar Makina Сельчук Байрактар заявил, что турецкий сверхзвуковой беспилотный истребитель Kızılelma будет превосходить американский F-35 и «‎‎станет вызовом» для классической авиации пятого поколения.

Испытания пугают Грецию

Президент Эрдоган также заявил, что Турция продолжит испытания отечественных ракет. По его словам, такие маневры «пугают» Грецию. При этом турецкий президент напомнил о недавних испытаниях в прибрежном городе Измир, недалеко от греческих островов в Эгейском море.

«Испытания проводятся из Измира, и ракета, которая может быть запущена оттуда, начинает их [греков] пугать», — резюмировал президент Турции. — «Я говорю: «О грек, нам нет до тебя дела, пока ты ведешь себя прилично. Просто веди себя прилично».

Турция неоднократно сообщала о провокационных действиях Греции в регионе в последние месяцы, включая милитаризацию островов Додеканес, которые должны быть наоборот демилитаризованы в соответствии с договорными обязательствами.

В декабре Эрдоган уже предупреждал, что Анкара может использовать ракеты, если Греция попытается разместить на островах Додеканес американское оружие.

Ранее агентство «‎Анадолу»‎ сообщало, что Афины продолжают милитаризировать острова в восточной части Эгейского моря в нарушение как Лозаннского договора 1923 года, так и Парижского договора 1947 года.

Согласно статье 13 Лозаннского договора, подписанного в 1923 году по окончании Первой мировой войны: «В целях обеспечения поддержания мира греческое правительство обязуется соблюдать следующие ограничения на островах Митилини, Хиос, Самос и Никария: (I) На указанных островах не будет никаких военно-морских баз и укреплений».

Острова Додеканес были переданы Италии по Ушисскому договору, подписанному после турецко-итальянской войны 1912 года. Они оставались под суверенитетом Италии до Парижского договора 1947 года.

Поскольку Рим занял сторону побежденных во Второй мировой войне стран, 10 февраля 1947 года, согласно Парижскому договору с союзными странами, острова Додеканес были переданы Греции. По договору было решено, что на архипелаге запрещается размещение военных объектов, они должны оставаться демилитаризованными.