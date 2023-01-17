Иран поднял в два раза цены на нефть для Сирии на фоне возросшего спроса на сырье на внутреннем иранском рынке. Этот шаг привел к удвоению цены до рыночного уровня — стоимость нефти выросла с $30 до $70 за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее о таком шаге Тегерана по отношению к сирийском режиму сообщало панарабское издание Asharq Al-Awsat.

По данным издания, в последнее время иранские официальные лица предупредили представителей сирийского режима, что теперь им придется платить больше за дополнительные поставки нефти, поскольку наступает пик зимнего спроса.

Тегеран также попросил Дамаск заплатить авансом за поставки сырья, отклонив новые запросы на поставки в кредит, добавили источники. Это еще больше ударит по сирийской экономике, которая более чем наполовину зависит от Ирана в своих нефтяных потребностях, уточняет WSJ.

Хотя поставки нефти из Ирана в Сирию в последнем квартале 2022 года были на том же уровне, что и годом ранее, с января этого года Тегеран отказался увеличить экспорт нефти, чтобы удовлетворить возросший спрос в Сирии, пишет газета.

В результате, по мнению аналитиков, опрошенных изданием, Дамаск испытывает наибольшую нехватку топлива с начала гражданской войны в 2011 году.

Каждый день жители сирийской столицы часами выстраиваются в очереди возле неработающих заправок, отмечает WSJ. Увеличение стоимости иранской нефти привело к росту цен в других отраслях: резко подорожал общественный транспорт, а также продукты.

В прошлом месяце режим Асада был вынужден на несколько дней закрыть некоторые административные учреждения, чтобы сэкономить энергию. Многие фабрики в стране закрываются, так как не могут найти топливо для работы генераторов в условиях нехватки электроэнергии.

По данным WSJ, больше всего от роста цен на топливо пострадали наиболее бедные жители Сирии — многие из них вынуждены топить дома дровами и фисташковой скорлупой. За последний год цены на бензин и дизель выросли в пять раз.

14 сентября глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян встретился с Асадом и пообещал поддерживать прочные связи с Сирией, сообщают СМИ обеих стран. Иранское государственное агентство IRNA уточнило, что стороны обсудили проект по производству электроэнергии, но не затронули поставки нефти.

Ранее TRT на русском писал, что Иран пытается снизить цены на свою и так дешевую нефть на китайском рынке, чтобы конкурировать там с Москвой. «Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент все больше укрепляется на ключевом китайском рынке», — отмечали эксперты.