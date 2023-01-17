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Грета Тунберг: Германия — один из крупнейших загрязнителей в мире
Всемирно известная экоактивистка Грета Тунберг поддержала протест в поселке Лутцерат и назвала Германию крупнейшим загрязнителем окружающей среды в мире. Из-за энергетического кризиса правительство ФРГ приняло решение возобновить работу до 2030 года двух угольных электростанций, которые планировали отключить от энергосистемы к концу 2022. Для этого на месте села Лутцерат должна начаться добыча бурого угля. #trtнарусском #германия #лутцерат #уголь #тунберг #бурыйуголь #фрг #экоактивисты #окружающаясреда #трт #новости
Грета Тунберг: Германия — один из крупнейших загрязнителей в мире / Others
17 января 2023 г.
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