Война в Украине привела к множеству проблем в мировой экономике, которая еще не успела оправиться от последствий пандемии COVID-19. Аналитики предсказывают новый глобальный экономический спад уже в 2023-м. Несмотря на это, спрос на люксовые автомобили только увеличивается. Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и Bugatti закрыли 2022 год рекордными продажами. Эксперты рассказали TRT на русском, как рекордные продажи люксовых авто коррелируются с геополитическими и экономическими проблемами.

Так, компания Bentley Motors, входящая в состав концерна Volkswagen, впервые в своей истории реализовала более 15 тысяч автомобилей в год, что на 4% больше, чем в 2021 году. Больше всего покупателей нашлось в Европе, Китае и Северной Америке.

Предпочтение они отдавали кроссоверу Bentayaga, который шестой год остается самой популярной моделью компании, — в 2022-м на нее пришлось 42% продаж при средней розничной цене в $ 193 400 – $ 259 400. Bentley Continental GT ($ 238 325) и Continental GT Convertible ($240,000) на двоих взяли 30%, а остальные 28% пришлись на Flying Spur ($ 204 500).

Результаты Lamborghini несколько скромнее. Итальянская компания в 2022 году поставила покупателям 9223 автомобиля, но и это на 10 % больше, чем в 2021-м. Самым популярным авто стал кроссовер Urus со средней ценой в $ 238 216. Всего было продано 5367 экземпляров, что на 7% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года. При этом на Huracan любители люксовых машин обращали внимание на 20% чаще — компания смогла реализовать 3113 суперкаров. Рекомендуемая производителем стоимость в зависимости от комплектации: $209 409 — $261 497.

Показатели Bugatti на общем фоне выглядят вроде даже незначительными — в 2022 году бренд смог выпустить и продать заказчикам 80 разнокалиберных гиперкаров. Однако и это больше, чем когда-либо в прошлом. Среди автомобилей: 10 эксклюзивных Centodieci с предполагаемой стоимостью в $9 миллионов, а также Chiron Super Sport 300+ по цене в $4 миллиона.

О продажах отчитались и в Rolls-Royce. Там смогли реализовать 6021 машин. Это самые высокие показатели за более чем 100-летнюю историю компании.

Состоятельные люди предпочитают вкладываться в реальные активы в ситуациях, когда падает стоимость ценных бумаг или сокращается доход от других инвестиций, объясняет рекордные показатели руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Опасения, что доходы от стандартных методов вложений (валюта, облигации, акции компаний) снизятся, подталкивают к росту спрос на элитную недвижимость и другие активы, — говорит TRT на русском аналитик. — В прошлом году значительно увеличились продажи драгоценных камней и эксклюзивных ювелирных изделий, автомобилей люксовых брендов, дорогой недвижимости. Коснулась эта тенденция наиболее богатых стран — США, европейских государств, а также Китая».

По его словам, напряженная ситуация в мире всегда влияет на спрос в разных товарных группах. Даже в России в непростой экономической ситуации состоятельные люди приобретали дорогую недвижимость и люксовые автомобили. Это было вызвано не только желанием вложить средства в эти активы, но и стало результатом опасений, что поставки в РФ известных премиальных авто сократятся. Что в итоге и произошло.

«У других слоев населения в кризис растут вложения в другие сегменты: недорогая недвижимость, земля, иностранная валюта. Все это способы защитить средства от инфляции, вложить их в стабильные активы, которые со временем будут только расти в цене и вряд ли сильно потеряют в стоимости», — подчеркивает экономист.

Независимый автоэксперт Тимур Жаркенов в разговоре с TRT на русском отметил, что в кризис богатые люди часто начинают сорить деньгами, но про такой ажиотажный спрос на автомобили он слышит впервые: «Люди начинают покупать золото, предметы искусства и, по всей видимости, дорогие автомобили. Деньги обесцениваются, и эта тенденция, к сожалению, будет продолжаться. Поэтому стараются скупить все, что возможно».