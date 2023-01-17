Южная Африка дала Китаю и России разрешение на проведение военно-морских учений у своего побережья, сообщает Bloomberg. В начале январе о возможности организации совместных маневров сообщило Минобороны ЮАР.

Совместные учения будут проходить в рамках так называемой операции «Моси», ее планируется провести с 17 по 26 февраля на восточном побережье Южной Африки между Дурбаном и заливом Ричардс-Бей. Две точки расположены на расстоянии 160 км друг от друга. Учения предусматривают, в частности, отработку артиллерийской стрельбы и действия по противовоздушной обороне.

В операции «‎Моси»‎, как отмечает южноафриканский новостной портал Defense Web, будут задействованы три китайских корабля, два российских и одна южноафриканская военно-морская платформа.

Маневры получили то же название, что и первые подобные учения с участием трех стран БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) — «Моси» в 2019 году. Тогда они прошли в территориальных водах ЮАР между мысом Доброй Надежды и мысом Колумбайн.

В ноябре ЮАР провела крупнейшие в истории страны военные учения ‎Vukuhlome‎, в которых приняли участие более 13 тыс. военнослужащих южноафриканской армии.

При этом теневой министр обороны ЮАР от оппозиционной партии «Демократический альянс» Кобус Марэ в интервью Bloomberg подверг критике решение, поскольку, по его мнению, из-за учений Претории с Москвой и Пекином может создаться впечатление, что Южная Африка «более не нейтральна» на фоне продолжающейся войны в Украине.

Как ранее сообщало агентство «‎Анадолу»‎, в марте прошлого года президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его страна, несмотря на сильное давление, сохранит нейтралитет в отношении войны России и Украины и готова выступить посредником для решения конфликта.

9 января 2023 года министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе заявила, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией, пишет The Wall Street Journal.