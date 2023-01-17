Турция предлагает России и Украине создать гуманитарный коридор для обмена гражданами обеих стран в зоне российско-украинского конфликта, центром механизма может стать Стамбул, заявил главный омбудсмен Турции Шериф Малкоч.

«‎‎[Россия и Украина] передали друг другу списки. Сколько там военных, сколько гражданских, генералов или солдат, мы не знаем. Но надо хотя бы начать обсуждать пункт за пунктом. Это непросто. Мы предложили открыть коридор в Стамбуле, но будет ли он воздушным, наземным или морским, пока не ясно. Мы только в начале пути‎»‎, — уточнил Малкоч.

Он отметил: Киев передал турецкой стороне обменный список из 800 человек, Россия — из 200, в основном это раненые военные и гражданские.

«‎‎Я объяснил омбудсменам [РФ и Украины], что им предстоит работать над имплементацией этого механизма, разъясняя его суть в России и в Украине. Свою часть мы сделали. Если нужна будет еще поддержка, мы ее предоставим», — подчеркнул турецкий омбудсмен.

Как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу о создании гуманитарного коридора и призвал не ограничивать идею только российско-украинской войной. По словам президента, этот механизм можно расширить и на другие регионы, затронутые конфликтами — Азербайджан, Ливию, Сирию.

По данным турецких СМИ, решение об открытии гуманитарного коридора в Стамбуле будет принято в ближайшее время по итогам встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами РФ и Украины.

Анкара 11-12 января принимала Международную конференцию омбудсменов, где при посредничестве Турции состоялись переговоры уполномоченных по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и ее украинского коллеги Дмитрия Лубинца.

По итогам переговоров Москалькова сообщила, что Москва и Киев при участии Турции достигли договоренности об обмене 40 человек. По данным украинского омбудсмена, всего из российского плена по состоянию на конец декабря было освобождено 1596 граждан Украины.

Как ранее сообщал TRT на русском, 8 января РФ и Украинапровели очередной обмен пленными, вернув по 50 захваченных военнослужащих каждая. До этого Минобороны РФ сообщало о возвращении пленных 31 декабря — тогда освободили 82 человека.

Механизм обмена пленными заработал благодаря дипломатии Турции: именно при посредничестве Анкары и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана в сентябре 2022-го Москва и Киев провели крупнейший с начала войны обмен пленными. Тогда с одной стороны на свободе оказались 55 российских военных и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук, с другой — 215 человек, включая командиров батальона «Азов».