Турецкой студентке отказали в стажировке в Швеции из-за политики

Фатме Зехре С. отказали в стажировке в Стокгольмском университете под предлогом того, что Турция блокирует вступление Швеции в НАТО. После того как об инциденте узнали в Анкаре, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил студентке, чтобы поддержать ее. Фатма Зехра решила рассказать о своей ситуации в соцсетях и СМИ, чтобы подобное не повторилось с другими. В итоге с нею связались из администрации вуза и снова пригласили на учебу. #trtнарусском #турция #швеция #студентка #нато #вуз #стажировка #чавушоглу #трт #новости