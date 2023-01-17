Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт покинула свой пост 16 января на фоне критики со стороны оппозиционных партий за неспособность продемонстрировать лидерство и медлительность с поставками оружия для Украины.

Свое решение уйти министр объяснила повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям. По ее словам, это мешает должным образом «освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии».

Канцлер Олаф Шольц в декабре в интервью газете Süddeutsche Zeitung выступил в защиту министра.

«У бундесвера есть первоклассный министр обороны. Я могу только удивляться некоторым критическим замечаниям», — говорил тогда глава немецкого правительства.

Ламбрехт заняла свой пост в кабинете Шольца в декабре 2021 года. Ранее она была министром юстиции и защиты прав потребителей (с 2019 по 2021 год) и министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи (2021 год).

Она стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента прихода к власти кабинета Шольца. Первой стала политик от партии «‎Зеленых»‎ Энн Шпигель, покинувшая свой пост министра по делам семьи в прошлом году.

И хотя скандалы преследовали Ламбрехт на всем протяжении ее работы в правительстве Олафа Шольца, наиболее острые из них возникли в последние два-три месяца. TRT приводит четыре главных упущения главы Минобороны ФРГ, которые, в конечном счете, и привели к отставке министра.

Новогоднее видео

Последний по времени из диспутов, связанных с фигурой Ламбрехт, был вызван ее новогодним видео. В конце декабря министр обороны опубликовала в социальных сетях новогоднюю речь, снятую во время празднования в Берлине.

«В центре Европы бушует война», — говорит Ламбрехт на видео, однако фейерверки на заднем плане мешают разобрать ее слова. — «В связи с этим я смогла приобрести много особых впечатлений и провести много встреч с интересными, замечательными людьми».

Именно это видео, которое многие раскритиковали за отсутствие эмпатии и глухоту, стало поводом для отставки министра, уточняет TRT World. Немецкие оппозиционные политики и эксперты в области обороны назвали видео «позором», призвав министра обороны уйти в отставку.

После появления новогоднего видео лидеры оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц и Маркус Зёдер публично потребовали от канцлера Шольца отправить министра обороны в отставку. Политики заявили, что «каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера».

Медленная реакция на запросы Украины

Критики также считают Ламбрехт виновной в нерешительной реакции ФРГ на конфликт в Украине.

Еще до начала войны в январе 2022 года многие СМИ высмеивали министра за ее заявление о том, что Берлин отправит Киеву 5 тыс. касок — хотя украинское правительство уже тогда просило ФРГ начать поставки тяжелого вооружения для защиты от Москвы.

Украина неоднократно критиковала Германию за задержки с выделением оружия. В начале января этого года немецкий производитель вооружений Rheinmetall предупредил: боевые танки «Leopard» из немецких промышленных резервов, запрошенные Киевом, будут готовы к поставке лишь в 2024 году.

«Даже если решение об отправке наших танков «Leopard» в Киев будет принято завтра, поставка начнется лишь в начале следующего года», — заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Как отмечают немецкие СМИ, уже 20 января западные союзники встретятся в так называемом «формате Рамштайна‎»‎ в ФРГ, чтобы обсудить дальнейшие поставки оружия Украине. Также будет обсуждаться возможная поставка боевых танков в Украину. Потому политики правящей коалиции призывают найти замену Кристине Ламбрехт как можно скорее.

Неспособность улучшить Бундесвер

Вооруженные силы Германии, известные как Бундесвер, годами страдали от пренебрежения и, в частности, от устаревающего, плохо функционирующего оборудования.

Критики Ламбрехт считают, что она не смогла улучшить заведомо плохо оснащенный Бундесвер. И это несмотря на выделение $108 млрд на эти цели в рамках усиления армии ФРГ после начала войны в Украине. Министр с задачей реформирования вооруженных сил Германии не справилась, пишет TRT World.

В декабре прошлого года Ламбрехт отклонила обвинения в том, что правительство слишком медлило с тем, чтобы начать расходовать бюджет на обновление армии. По ее словам, чиновники действовали быстро, но «такие проекты должны тщательно обсуждаться — поскольку это деньги налогоплательщиков».

В ноябре глава германо-французской группы оборонных компаний KNDS, крупнейшего производителя танков в Европе, Франк Хаун заявил: армия Германии испытывает тотальный дефицит вооружений.

«‎У бундесвера раньше было 2 тыс. танков Leopard 2, а сейчас только 300. С их помощью можно защитить Аугсбург, а Берлин уже нет», — отметил глава KNDS.

Как ранее писал TRT на русском, в декабре во время учений Бундесвера все 18 новейших немецких бронемашин Puma вышли из строя. Одна такая БМП стоит €17 млн, что делает ее самой дорогой бронемашиной в мире. Это лишь усилило критику в адрес министра, которая полагала сделать проект Puma одним из главных козырей своей политики на посту главы Минобороны.

По данным издания Business Insider, оборонное ведомство под руководством Ламбрехт отклонило предупреждения и предложения помощи со стороны представителей оборонной отрасли даже после поломки первых бронеавтомобилей.

Полет на вертолете

Весной 2022 года возник еще один скандал: министр Ламбрехт взяла своего 21-летнего сына в полет на военном вертолете по пути на семейный отдых. Поездка стала достоянием общественности, после того, как сын политика опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию из кабины вертолета.

Ее министерство заявило, что она подала заявку на разрешение и сама оплатила расходы, но критики считают, что это свидетельствует о недальновидности министра, которая использует военную технику в личных целях.

Немецкие СМИ поставили под сомнение целесообразность этого шага, а журнал Der Spiegel заявил, что он «вызвал недоумение» у многих партнеров Ламбрехт по правящей коалиции. Политики задавались вопросом, может ли министр вообще уходить в отпуск в разгар украинского кризиса.

Как отмечает газета Welt, сейчас канцлер Шольц стоит перед непростым выбором: ему следует назвать преемника на посту главы Минобороны, но при этом учесть свое обещание сохранить гендерный баланс в правительстве. Потому министром, скорее всего, также станет женщина.

Среди кандидатов на пост главы оборонного ведомства немецкие СМИ называют главу администрации канцлера Вольфганга Шмидта, уполномоченную бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хёгль, сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля и министра труда Хубертуса Хайля.