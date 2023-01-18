Начальник Генштаба Греции Константинос Флорос в прошлом году приобрел особняк в Афинах, заплатив за него $650 тыс., что в два раза ниже рыночной стоимости здания. Об этом сообщает TRT World‎ со ссылкой на результаты расследования греческой газеты Documento. При этом, как уточняет издание, генерал приобрел недвижимость на имя своего зятя, а не на свое собственное, чтобы избежать уплаты налогов.

Для покупки особняка, как следует из расследования, глава вооруженных сил Греции использовал незаконные средства. В статье Documento также утверждается, что правительство Греции шантажировало генерала Флороса из-за его «темных финансовых операций» и установило за ним тайное наблюдение.

«Факт слежки за начальником штаба с объектом интереса не из соображений безопасности, а для сбора информации о его жизни уже сам по себе вызывал озабоченность по поводу функционирования демократии», — пишет газета.

В связи с этим основная оппозиционная партия «‎‎Сириза»‎ обвинила премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и его правительство в том, что они ставят под угрозу национальную безопасность.

«Болезненность полугосударственного аппарата Мицотакиса, к сожалению, заразила и руководство вооруженных сил», — говорится в заявлении партии.

Владелец и главный редактор Documento Костас Ваксеванис заявил, что в стране происходит «извращение конституции». По его словам, премьер Мицотакис должен понести уголовную ответственность за скандал со слежкой.

При этом журналист призвал генерала Флороса подать против газеты иск, заявив, что такой шаг «освободит нас [редакцию] от использования любых средств доказательства».

Скандал со слежкой

Скандал с незаконной слежкой начался в Греции еще прошлым летом и продолжается до сих пор. Известный финансовый журналист Греции Танасис Кукакис сообщил, что его мобильный телефон прослушивался при помощи израильского шпионского ПО Predator.

Обстановка обострилась после того, как лидер оппозиционной партии «‎Пасок-Кинал»‎ и член Европарламента Никос Андрулакис также сообщил, что его мобильные устройства были атакованы шпионским ПО Predator. После этого парламент начал расследование по этому поводу.

4 августа бывший тогда главой разведки Греции Панайотис Контолеон признал, что его ведомство шпионило за журналистом Кукакисом. Несколько дней спустя премьер-министр страны Мицотакис сообщил, что депутат Андрулакис также был под наблюдением. Однако премьер опроверг какую-либо причастность к этим действиям.

У Мицотакиса не осталось иного выбора, кроме как заставить главу спецслужб Контолеона уйти в отставку. С поста также сняли его главного помощника Григориса Димитриадиса.

6 ноября газета Documento опубликовала список из 33 человек, за которыми нацразведка якобы шпионила по прямому приказу Димитриадиса.

Среди них были министр иностранных дел Никос Дендиас, замминистра обороны Николаос Хардалиас, министр развития страны Адонис Георгиадис и др.

В более позднем сообщении газеты утверждалось, что разведка, которая работает непосредственно под руководством Мицотакиса, также прослушивала телефонные разговоры генерала Флороса, командующего сухопутными войсками Хараламбоса Лалузиса и генерального директора оборонных инвестиций и вооружений Теодороса Лагиоса.

Оппозиционные партии обвиняют Мицотакиса в скандале и призывают его правительство провести досрочные выборы. Однако премьер отвергает их требования.

Европейская комиссия и Европарламент также заявили, что внимательно следят за развитием событий, связанных со скандалом.