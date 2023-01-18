ПОЛИТИКА
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Немецкие полицейские извалялись в грязи, чтобы задержать Грету Тунберг
Полицейские задержали шведскую активистку Грету Тунберг в районе немецкой деревни Лутцерат, где она вместе с другими демонстрантами выступала против добычи угля. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили дубинки. При этом на какое-то время они увязли в грязи. Позже Тунберг и других освободили. Протесты в Рейнланд-Пфальц продолжаются уже вторую неделю. На фоне энергетического кризиса власти пытаются возобновить добычу угля, но для этого необходимо снести часть населенного пункта. #trtнарусском #гретатунберг #лутцерат #задержания #трт #новости
Грета / Others
18 января 2023 г.
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