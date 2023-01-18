Под Киевом вертолет упал на детский сад. Погиб глава МВД и еще 16 человек

В Броварах в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 17 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства внутренних дел Юрий Лубкович. Вертолет с высшим руководством МВД упал на детский сад. Сообщается, что среди погибших есть 4 ребенка. #trtнарусском #украина #бровары #авиакатастрофа #вертолет #детсад #погибшие #главаМВДУкраины #монастырский #енин #лубкович #трт #новости