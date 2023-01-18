Украинские пограничники уничтожили целый взвод россиян под Бахмутом

Украинские военные отразили штурм под Бахмутом. Россияне под прикрытием артиллерии долго атаковали один из опорных пунктов. Прорвать оборону им не удалось. Украинские силы с помощью беспилотников сбросили на российских солдат гранаты. В результате 12 военнослужащих погибли, 17 ранены, сообщила Пограничная служба Украины. Официальных комментариев по этому поводу Минобороны России не давало. #trtнарусском #бахмут #пограничники #отразилиатаку #трт #новости #shorts