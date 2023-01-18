ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Украинские пограничники уничтожили целый взвод россиян под Бахмутом
Украинские военные отразили штурм под Бахмутом. Россияне под прикрытием артиллерии долго атаковали один из опорных пунктов. Прорвать оборону им не удалось. Украинские силы с помощью беспилотников сбросили на российских солдат гранаты. В результате 12 военнослужащих погибли, 17 ранены, сообщила Пограничная служба Украины. Официальных комментариев по этому поводу Минобороны России не давало. #trtнарусском #бахмут #пограничники #отразилиатаку #трт #новости #shorts
атака / Others
18 января 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us