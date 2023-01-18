Россия увеличит численность вооруженных сил до 1,5 млн человек в течение следующих трех лет. Об этом 17 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании ведомства по реформе армии. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Согласно действующему указу президента РФ от 2017 года, численность российских войск составляет 1,151 млн человек. Порядка 2 млн находятся в резерве. Предложение увеличить численность ВС России до 1,5 млн человек Шойгу впервые озвучил в конце декабря на коллегии Минобороны.

Помимо этого, российское оборонное ведомство планирует провести реформу армии, в частности, министр анонсировал создание армейского корпуса в Карелии, а также появление «‎‎двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил — Московского и Ленинградского военных округов‎»‎.

Также Минобороны сформирует три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, а также преобразует в мотострелковые дивизии семь бригад. Особое внимание министерство планирует уделить комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту. Сейчас в составе ведомства около 700 тыс. контрактников, уточнял Шойгу в конце декабря.

Кроме того, министерство намерено «увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России».

«Масштабные изменения в составе Вооруженных Сил, увеличение их численности и изменения в военно-административных единицах РФ» будут осуществлены с 2023 по 2026 год, цитирует министра ТАСС.

Как ранее сообщал TRT на русском, в конце декабря на расширенной коллегии Минобороны Сергей Шойгу анонсировал расширение возрастных рамок призыва в армию. По предложенной министром схеме, призывной возраст повысят с 18 лет до 21 года, верхний порог повысят с 27 до 30 лет. Позднее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов уточнил, что новая схема призыва начнет действовать уже весной 2023 года. С 1 апреля призывать будут мужчин с 18 до 30 лет, отметил парламентарий.