Россия увеличит численность вооруженных сил до 1,5 млн человек в течение следующих трех лет. Об этом 17 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании ведомства по реформе армии. Его слова приводит агентство «Анадолу».
Согласно действующему указу президента РФ от 2017 года, численность российских войск составляет 1,151 млн человек. Порядка 2 млн находятся в резерве. Предложение увеличить численность ВС России до 1,5 млн человек Шойгу впервые озвучил в конце декабря на коллегии Минобороны.
Помимо этого, российское оборонное ведомство планирует провести реформу армии, в частности, министр анонсировал создание армейского корпуса в Карелии, а также появление «двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил — Московского и Ленинградского военных округов».
Также Минобороны сформирует три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, а также преобразует в мотострелковые дивизии семь бригад. Особое внимание министерство планирует уделить комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту. Сейчас в составе ведомства около 700 тыс. контрактников, уточнял Шойгу в конце декабря.
Кроме того, министерство намерено «увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России».
«Масштабные изменения в составе Вооруженных Сил, увеличение их численности и изменения в военно-административных единицах РФ» будут осуществлены с 2023 по 2026 год, цитирует министра ТАСС.
Как ранее сообщал TRT на русском, в конце декабря на расширенной коллегии Минобороны Сергей Шойгу анонсировал расширение возрастных рамок призыва в армию. По предложенной министром схеме, призывной возраст повысят с 18 лет до 21 года, верхний порог повысят с 27 до 30 лет. Позднее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов уточнил, что новая схема призыва начнет действовать уже весной 2023 года. С 1 апреля призывать будут мужчин с 18 до 30 лет, отметил парламентарий.