ПОЛИТИКА
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Израильская полиция не пустила посла Иордании в мечеть Аль-Акса
Израильская полиция заблокировала вход послу Иордании Гассану Маджали в Аль-Аксу в оккупированном Восточном Иерусалиме. Это вызвало осуждение со стороны официального Аммана, который ранее предупреждал, что израильские власти пытаются изменить статус-кво священной мечети. #trtнарусском #иерусалим #Аль-Акса #посолиордании #палестина, #израиль #иордания #мечеть #посол #полиция #оккупация #трт #новости
Аль-Акса / Others
19 января 2023 г.
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