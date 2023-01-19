В Евросоюзе возникли сложности с тем, чтобы потратить крупнейший пакет помощи в 724 млрд евро, направленный на восстановление экономики после пандемии. Средства необходимо реализовать до 2026 года, причем 70% от общей суммы должны были выделить странам уже в прошлом году, но результат оказался значительно скромнее — направлено лишь 20%.

«Если все деньги не будут потрачены в установленный срок, то это ударит по репутации ЕС, — сказал Reuters старший научный сотрудник Центра экономической политики ESADE Мануэль Идальго. Им придется оправдывать многие вещи, например, само существование подобных планов».

О создании специального фонда для оказания поддержки странам, наиболее пострадавшим от пандемии, Еврокомиссия объявила в июле 2020 года. Ожесточенные и изнурительные споры между представителями 27 стран велись четыре дня. Новость анонсировалась как огромный прорыв. «Мы сделали это!» — торжественно объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам дискуссий.

Огромную сумму заняли на мировых финансовых рынках под гарантии ЕС. Долг будет погашаться совместными усилиями всех стран-участниц. Причем помощь разделили: 390 млрд евро — гранты и оставшаяся часть — кредиты. Получить эти деньги не так уж и просто. Во-первых, не менее 30% от выделяемых каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на проекты, улучшающие состояние окружающей среды. Второе условие — страна-получатель обязана строго соблюдать европейские нормы.

В ЕС собирается коалиция из стран, требующих продления периода для реализации программ. Так, представитель правительства Лиссабона Мариана Виейра да Силва сообщила, что надеется на начало переговоров о «пересмотре сроков исполнения» финансирования уже в январе. Государство реализовало только 1,4 млрд выделенной помощи, или 8,5% суммы, выделенной Брюсселем. Италия и Румыния также настаивают на продлении периода за пределы 2026 года.

Опрошенные TRT на русском эксперты объясняют проволочки европейской бюрократии следующим образом.

«В ЕС возникают проблемы с административным барьером. То есть не все успевают подать заявки и реализовать проекты. И, конечно, те государства, которые не могут физически получить эти суммы, заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение», — поясняет TRT на русском заведующая сектором экономики европейских стран ИМЭМО РАН Анна Четверикова.

Продление финансовой помощи потребует одобрения парламентами всех членов ЕС, включая Венгрию и Польшу, которым по политическим причинам эта помощь приостановлена. В июне ЕК согласовала выделение Варшаве 35,4 млрд евро, но уже в августе средства заморозили из-за создания в государстве дисциплинарной палаты для судей — ЕС обвинил Польшу в потере независимости судебной системы страны.

«Венгрии задержали выдачу денег в связи с тем, что в Евросоюзе посчитали, что страна не все делает правильно в рамках миграционной политики, отходит от стандартов демократии ЕС и неправильно работает с оппозицией. Португалия, Испания, Греция имеет проблемы с постоянным превышением бюджета. Есть и еще одна сложность: каждое государство претендует на значительную часть этих средств и может завышать реальные потери, чтобы получить деньги, а затем использовать их в своих целях и задачах. Все это требует пристального внимания Еврокомиссии», — говорит TRT на русском директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Несвоевременное освоение средств означает, что выделенные для европейских стран деньги в итоге могут быть направлены на другие нужды, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: «Как показал прошлый год, пандемия для Европы стала менее экономически разрушительной, чем энергокризис и рост инфляции». В итоге страны могут прийти к общему решению, чтобы выделенные средства потратить, например, на компенсацию роста тарифов для населения и бизнеса, для создания рабочих мест или расширения производства, отмечает аналитик. Сейчас у Европы главная проблема в начинающейся рецессии, в результате которой можно ждать роста безработицы, падения доходов населения, стагнирования экономического роста.