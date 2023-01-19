Ветряные установки Турции 17 января выработали свыше 208 тыс. мегаватт-часов (МВтч) электроэнергии, что стало абсолютным рекордом в истории страны. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на данные компании Türkiye's Electricity Transmission Corporation (TEIAS).

Согласно данным, предоставленным TEIAS, 17 января ветряные станции Турции произвели 208 094 мегаватт-часа (МВтч) электроэнергии. Это 22,9% от общей суточной мощности Турции, составляющей 909,4 тыс. МВтч. Потребление электроэнергии в стране в этот день составило 931,2 тыс. МВтч.

Угольные и газовые электростанции по-прежнему остаются крупнейшими источниками электроэнергии — они вырабатывают 26% и 15% от общей мощности страны, уточняет «‎Анадолу»‎.

Предыдущий рекорд ветровых установок был установлен 12 декабря — тогда Турция произвела 207,9 тыс. МВтч электроэнергии за счет ветра.

Как ранее сообщал TRT на русском, ветровые установки в Турции вырабатывают около 11,3 тыс. МВт в год и уступают по этому показателю только гидроэнергетике, которая ежегодно приносит 31, 6 тыс. МВт. По состоянию на конец октября мощность солнечной энергетики в Турции достигла 9,1 тыс. МВт. К 2027 году страна нарастит мощность солнечных установок на 49%, ветровых — на 24%.

В конце декабря 2022 года глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в беседе с «‎Анадолу»‎ уточнял: мощность возобновляемых источников энергии с 2022 по 2027 в Турции вырастет на 64% и достигнет 90 гигаватт. Это сделает страну четвертым по величине рынком возобновляемой энергии в Европе и десятым в мире.

Помимо Турции в десятку войдут Китай, США, Индия, ФРГ, Бразилия, Испания, Япония, Австралия и Великобритания.

«‎‎Мы ожидаем, что почти 75% этого роста будет приходиться на солнечную и ветровую энергию», — уточнил Бироль.