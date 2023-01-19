Что стало причиной авиакатастрофы под Киевом?

Президент Украины поручил СБУ провести детальное расследование авиакатастрофы и установить виновных. Сейчас у следствия есть три основные версии. Очевидцы падения вертолета в Броварах рассказали, как это было и что происходило в первые минуты трагедии.18 января вертолет с высшим руководством МВД упал на детский сад. Погибли 14 человек, среди них министр МВД, его первый заместитель, госсекретарь МВД, а также экипаж судна, сотрудники учреждения и один ребенок. #trtнарусском #украина #бровары #авиакатастрофа #вертолет #детсад #очевидцы #главаМВДУкраины #монастырский #енин #лубкович #расследование #трт #новости